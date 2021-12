Um novo Centro de Vacinação vai abrir na quinta-feira no Centro de Congressos do Estoril (CCE) na modalidade “casa aberta”, anunciou esta quarta-feira a Câmara Municipal de Cascais, em comunicado.

Instalado no interior do CCE, o novo centro de vacinação foi entregue às autoridades de saúde esta quarta-feira, “para dar resposta à nova fase de vacinação contra a Covid-19”, e “vai permitir realizar mais 7.000 inoculações por semana no concelho”, segundo a autarquia.

“Aproveitando a saída do espaço das consultas de doença respiratória aguda na comunidade do ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) de Cascais, o município volta a alargar a capacidade de vacinação no concelho, criando 10 cabines no Estoril para administração de vacinas contra a Covid-19. Desta forma, completa a oferta das atuais 20 cabines no Centro de Vacinação de S. Domingos de Rana”, indica ainda.

Inicialmente integrando o regime “casa aberta”, e posteriormente o sistema de agendamento da Direção-Geral de Saúde, o Centro de Vacinação do Estoril vai funcionar de segunda a domingo entre as 9h e as 17h.

Além do reforço do espaço e da logística, a Câmara Municipal de Cascais vai ainda contribuir com o reforço de recursos humanos, através da contratação de 27 enfermeiros, que gradualmente irão entrar ao serviço nos dois Centros de Vacinação, indica ainda o município.

Para os habitantes, esta descentralização “é bem recebida uma vez que o encerramento do Centro de Vacinação de Alcabideche, de acordo com as indicações das Autoridades de Saúde, obrigou a maiores deslocações”, acrescenta a câmara no comunicado.

Além do Centro de Vacinação, no CCE continua a funcionar o Centro de Testes de Antigénio para residentes, trabalhadores e estudantes no concelho – sendo necessário comprovar morada, vínculo laboral ou de estudante –, disponível nos dias úteis das 9h às 17h.

No CCE funcionam ainda dois centros de Teste PCR sob orientação das clínicas Germano de Sousa e Joaquim Chaves e o Centro de Rastreio de Contactos de Risco, sob orientação da Direção-Geral de Saúde, e todos os serviços funcionam em circuitos distintos.