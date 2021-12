Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Alexander Schallenberg, chanceler austríaco há menos de dois meses, anunciou esta quinta-feira a sua demissão do cargo. A decisão surge horas depois de o anterior chefe do governo, Sebastian Kurz, ter revelado que ia abandonar a vida política.

“Acredito firmemente que ambas as posições [que desempenho] — chefe de governo e líder do partido austríaco com mais votos — devem ser ocupadas novamente pela mesma pessoa”, escreveu Alexander Schallenberg na sua conta pessoal do Twitter, acrescentando que nunca teve como “objetivo” tornar-se líder do ÖVP (Partido Popular Austríaco, de centro-direita).

O ainda chanceler da Áustria substituiu Sebastian Kurz, após este ter renunciado ao cargo na sequência de um escândalo de corrupção. A oposição acusava Kurz de governar na “sombra”, não tendo Alexander Schallenberg, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, qualquer autonomia nem poder de decisão.

Com a saída de Sebastian Kurz, o ÖVP vai eleger um novo líder já esta sexta-feira. A imprensa austríaca tem apontado o atual ministro do Interior, Karl Nehammer, como o próximo chanceler.

Sebastian Kurz abandonou a chefia do partido para se dedicar à família, sinalizando ainda que o alegado envolvimento num esquema de corrupção o fez perder a paixão pela política. “Não sou nem um santo nem um criminoso — sou um ser humano com forças e fraquezas, com erros”, destacou.

Tendo tomado posse enquanto chanceler em outubro, Alexander Schallenberg reconheceu tratar-se de uma “tarefa muito desafiante”.