Bernardo Silva é o "melhor jogador da Premier League". Quem o diz? Pep Guardiola (em mais um elogio)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um dos vários cartões de apresentação do Manchester City de Pep Guardiola foi distribuído esta quarta-feira ao Aston Villa de Steven Gerrard. Na vitória por 2-1, os citizens, que já estavam na frente com um remate de Rúben Dias de fora da área, tiveram em Bernardo Silva o grande golo da noite, numa das tais jogadas do livro do treinador espanhol: Mahrez e João Cancelo desenvencilham-se de adversários na sua área, Fernandinho rasga o campo com um grande passe para o compatriota Gabriel Jesus, com o avançado brasileiro a fazer um cruzamento com conta, peso e medida para o esquerdino. Para não complicar, o português rematou de primeira em volley com o seu preferido pé esquerdo e fez um golaço.

O português marcou o quarto golo nos últimos sete jogos na Premier League, tantos como os que tinha feito nos últimos 55 encontros pela equipa de Manchester, e é o melhor marcado da equipa no Campeonato. Mas como não só de golos vivem as exibições do médio da Seleção Nacional, Guardiola estava, mais uma vez e como tem sido hábito, rendido ao que Bernardo fez (e faz) dentro de campo.

[Clique nas imagens para ver os golos]