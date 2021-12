Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os dez chefes da Urgência Cirúrgica do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, voltaram a demitir-se, avança a RTP 3. A decisão foi tomada durante a manhã desta quinta-feira, após uma reunião com todos os profissionais desta especialidade.

Em declarações ao mesmo canal de televisão, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, explicou que os clínicos do Santa Maria tomaram a decisão, porque o conselho de administração do hospital não cumpriu com os compromissos assumidos, nomeadamente no que diz respeito à contratação de médicos, alteração dos circuitos e diminuição das horas extras a efetuar.

“Todas as matérias que tinham sido assumidas não foram cumpridas, e neste momento não existe uma escala de urgência para o Hospital de Santa Maria”, afirmou Jorge Roque da Cunha.

Os chefes da Urgência Cirúrgica do Santa Maria anunciaram a sua demissão a 10 de novembro, justificando a decisão com o agravamento das condições de trabalho depois de os assistentes hospitalares terem recusado ultrapassar as horas extraordinárias estipuladas na lei se se mantiverem as condições atuais. “A escala de urgência de Cirurgia Geral não é exequível”, consideram.

Após uma reunião com o conselho de administração, durante a qual foram discutidos os problemas do serviço de urgência e ouvidas as queixas dos especialistas, este comunicou a 30 de novembro que os médicos iam manter-se nas suas funções. Decisão agora revertida.