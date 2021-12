Um homem foi detido em Gondomar, após a GNR constatar que trancou a mulher num anexo da residência comum, fechada a cadeado, mas as autoridades judiciárias optaram por fixar para o suspeito medidas de coação não privativas de liberdade.

No comunidado desta quinta-feira no seu portal, a GNR indica que o Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu que o arguido, de 66 anos, aguardaria o desenvolvimento do processo obrigado a manter-se afastado da vítima e a não a contactar por qualquer meio.

O caso relatado pela GNR ocorreu já na segunda-feira, dia em que os militares daquela força de segurança verificaram em Melres, Gondomar, que o suspeito “tinha trancado a vítima, sua esposa, de 65 anos, com um cadeado, num edifício contíguo à sua residência”.

O anexo encontra-se num terreno de cultivo “rodeado por um muro de cerca de dois metros de altura”, ainda segundo a autoridade policial.