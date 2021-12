Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A maior plataforma de streaming de música e podcasts do mundo revelou esta quarta-feira, no primeiro dia de dezembro, os artistas, álbuns, músicas e podcasts mais ouvidos em Portugal e no mundo em 2021, na iniciativa “Spotify Wrapped”.

Este ano, tal como no ano passado, Bad Bunny, cantor de reggaeton e trap latino, de Porto Rico, foi o artista mais ouvido do ano, mesmo sem ter lançado um álbum novo em 2021 – o seu álbum mais recente, “El último tour del mundo”, foi editado em 2020.

Em segundo lugar, ficou Taylor Swift, cantora norte-americana, seguida do grupo sul-coreano de K-Pop BTS, que ocupa o terceiro posto. O Top 5 fica preenchido pelos canadianos Drake e Justin Bieber.

Apesar de não figurar entre os cinco artistas mais ouvidos, duas das músicas de Olivia Rodrigo marcam presença no topo das músicas mais populares do ano no Spotify – a “drivers license” foi a música mais ouvida na plataforma, enquanto que “good 4 u” ocupa o quarto posto. A segunda posição pertence a “MONTERO (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X, e a terceira a “STAY”, de The Kid LAROI em colaboração com Justin Bieber. O êxito de Dua Lipa em colaboração com o rapper DaBaby, “Levitating”, ficou no quinto lugar da lista.

Em Portugal, o Top 5 de artistas mais ouvidos durante 2021 é dominado por artistas canadianos e norte-americanos – Drake, The Weekend e Justin Bieber, todos provenientes do Canadá, foram, por esta ordem, os cantores mais vezes escolhidos pelos portugueses. A fechar a lista, estão Billie Eilish e Travis Scott, respetivamente.

Já em termos de músicas mais ouvidas, o cenário muda, com a presença de uma obra do artista portuense Gama, “Borboletas” (5º lugar), e de duas obras de artistas brasileiros, na lista – “Disco Arranhado – Funk Remix” de Malu, “Bipolar” do Mc Davi, foram, por esta ordem, a terceira e a quarta músicas mais ouvidas no país. No entanto, a música mais ouvida em Portugal em 2021 foi “MONTERO (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X, com a “drivers license” de Olivia Rodrigo a ocupar o segundo lugar.

O álbum “Ngana Zambi”, dos Wet Bed Gang, merece, também, destaque, por ter sido o único álbum lusófono a atingir o Top 5 no nosso país – a nova obra do grupo de Vialonga garantiu o quarto posto na classificação.

Podcasts

“Extremamente Desagradável”, o programa de Joana Marques na Rádio Renascença, foi o podcast mais ouvido no Spotify em Portugal. O “ask.tm” de Pedro Teixeira da Mota recebe a “medalha de prata”, enquanto que o “Separados de Fresco” de Ana Garcia Martins (Pipoca Mais Doce) e David Cristina, completa o pódio. Os podcasts “Fuso” e “Reset”, ambos de Mariana Cabral (Bumba na Fofinha), ocupam, respetivamente, a quarta e quinta posição.

O podcast “The Joe Rogan Experience”, do comentador da UFC Joe Rogan, foi o podcast mais ouvido em todo o mundo. “Call Her Daddy”, de Alex Cooper, “Crime Junkie”, de audiochuck, “TED Talks Daily”, da TED, e “The Daily”, do New York Times, completam, por esta ordem, o topo da lista.

Músicas mais ouvidas no mundo em 2021

1º lugar — “drivers license”, de Olivia Rodrigo

2º lugar — “MONTERO (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X

3º lugar — “STAY” , de The Kid LAROI com Justin Bieber

4º lugar — “good 4 u”, de Olivia Rodrigo

5º lugar — “Levitating”, de Dua Lipa com DaBaby

Álbuns mais ouvidos no mundo em 2021

1º lugar — “SOUR”, de Olivia Rodrigo

2º lugar — “Future Nostalgia”, de Dua Lipa

3º lugar — “Justice”, de Justin Bieber

4º lugar — “=”, de Ed Sheeran

5º lugar — “Planet Her”, de Doja Cat

Podcasts mais ouvidos no mundo em 2021

1º lugar — “The Joe Rogan Experience”, de Joe Rogan

2º lugar — “Call Her Daddy”, de Alex Cooper

3º lugar — “Crime Junkie”, de audiochuck

4º lugar — “TED Talks Daily”, de TED

5º lugar — “The Daily”, do The New York Times

Artistas mais ouvidos em Portugal em 2021

1º lugar — Drake

2º lugar — The Weeknd

3º lugar — Justin Bieber

4º lugar — Billie Eilish

5º lugar — Travis Scott

Músicas mais ouvidas em Portugal em 2021

1º lugar — “MONTERO (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X

2º lugar — “drivers license”, de Olivia Rodrigo

3º lugar — “Disco Arranhado – Funk Remix”, de Malu

4º lugar — “Bipolar”, de Mc Davi

5º lugar — “Borboletas”, de Gama WNTD

Álbuns mais ouvidos em Portugal em 2021

1º lugar — “SOUR”, de Olivia Rodrigo

2º lugar — “Future Nostalgia”, de Dua Lipa

3º lugar — “Shoot For The Stars Aim For The Moon”, de Pop Smoke

4º lugar — “Ngana Zambi”, dos Wet Bed Gang

5º lugar — “Justice”, de Justin Bieber

Podcasts mais ouvidos em Portugal em 2021

1º lugar — “Renascença – Extremamente Desagradável”, da Rádio Renascença

2º lugar — “ask.tm”, de Pedro Teixeira da Mota

3º lugar — “Separados de Fresco”, de Ana Garcia Martins (Pipoca Mais Doce) e David Cristina

4º lugar — “Fuso”, de Mariana Cabral (Bumba na Fofinha)

5º lugar — “Reset”, de Mariana Cabral (Bumba na Fofinha)