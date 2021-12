Em atualização

A sede da Organização das Nações Unidas (ONU), localizada na cidade de Nova Iorque, está cercada pela polícia, após várias testemunhas assegurarem ter visto um homem com uma espingarda nas imediações do edifício.

Ninguém pode entrar ou sair, referiu um porta-voz da ONU à CNN, acrescentando que o edifício está trancado: “Todos os funcionários e delegados estão num abrigo”.

A brigada antibomba também está no local por precaução.

De acordo com o departamento policial de Nova Iorque, não há, contudo, “ameaça para o público”. As autoridades continuam no local, pedindo às pessoas para não se deslocarem àquela zona de Manhattan. O trânsito também está condicionado.

As the incident at 42nd Street and 1st Avenue in Manhattan continues, please stay clear of the area and expect traffic delays in the surrounding blocks due to closed streets. There remains no threat to the public as NYPD cops are working to ensure everyone’s safety. pic.twitter.com/KL9Y1QhbcI

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2021