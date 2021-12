Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, tem sido ‘dominado’ pela low-cost Ryanair, que movimenta 36% dos passageiros. Em segundo lugar aparece outra companhia aérea de baixo custo, a EasyJet (16%), e só depois a transportadora nacional TAP (com 10%). Os dados, citados pelo Jornal de Notícias, são do último relatório, de julho a setembro, da Associação Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Já em Lisboa, é a TAP a companhia aérea que mais passageiros movimenta (44%), diz o mesmo relatório. Aliás, segundo contas feitas pelo jornal, entre os 385 voos operados na terça-feira no aeroporto de Lisboa, 146 (quase 38%) eram da TAP. Já no Porto, entre as 142 viagens feitas na terça-feira, a TAP foi responsável por 16.

A companhia aérea nacional justifica os números com as “fortes limitações” da pandemia e os negócios de “hub and spoke” — que fazem com que Portugal não seja, na maior parte dos casos, o destino final, mas apenas a escala para outro destino. “60% dos passageiros da TAP fazem em Lisboa a ligação entre voos que não têm como destino ou origem final em Portugal”, diz a transportadora, que garante, porém, que continua a ser a companhia com mais voos intercontinentais diretos a partir do Porto, para Brasil e EUA.