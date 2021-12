Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem armado com uma faca foi intercetado pela polícia no Chipre, quando tentava aceder a uma missa do Papa Francisco em Nicósia.

Segundo fontes oficiais citadas pela Reuters, a faca “parecia ser de uso pessoal” do homem de 43 anos e não relacionada com a presença do Papa na capital cipriota.

O líder da Igreja Católica encontra-se numa visita oficial de três dias ao Chipre.