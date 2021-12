O ex-ministro António Mendonça foi eleito como novo bastonário da Ordem dos Economistas, depois de ter ganho as eleições de esta sexta-feira por 37 votos, sucedendo assim a Rui Leão Martinho, disse à Lusa fonte oficial da instituição.

Segundo os resultados oficiais, a lista B, encabeçada pelo docente universitário do ISEG e antigo ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações entre 2009 e 2011 (governo PS), obteve 897 votos, mais 37 que a lista opositora.

A lista A encabeçada por Pedro Reis, presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) entre 2011 e 2014, e atualmente no BCP, obteve 860 votos, e contava com o apoio do bastonário cessante, Rui Leão Martinho.

De acordo com o calendário eleitoral, a tomada de posse dos membros eleitos no sufrágio desta sexta-feira, que incluem as delegações regionais, está marcada para dia 30 de dezembro.

As eleições para o quadriénio 2022-2025 decorreram em formato presencial nas várias delegações da Ordem, bem como por via eletrónica, entre as 09h00 e as 19h00, tendo sido aceites também votos por correspondência recebidos até ao fecho das urnas.

A Ordem dos Economistas foi criada em 1998 e conta atualmente com cerca de 12.500 membros.