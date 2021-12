O Hospital de Guimarães acolhe o primeiro Espaço Cidadão localizado numa unidade de saúde no país, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Em comunicado, o ministério sublinha que se trata do 21.º Espaço Cidadão situado naquele município.

A instalação deste Espaços Cidadão permite que a comunidade hospitalar e os seus utentes possam ter acesso a diversos serviços públicos de forma mais cómoda e compatível com as rotinas de trabalho. Nos primeiros dias de funcionamento, os serviços mais procurados foram alteração da morada no Cartão de Cidadão e o registo e assinatura com Chave Móvel Digital”, acrescenta.

O Espaço Cidadão no Hospital de Guimarães foi inaugurado esta sexta-feira. Atualmente, e segundo o ministério, estão em funcionamento 783 Espaços Cidadão (quatro em consulados), estando prevista a instalação, ainda em 2021, de mais 15.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao todo, 718 freguesias dispõem deste serviço de proximidade e 12 municípios têm Espaços Cidadão móveis. Há ainda nove municípios com Espaços Cidadão instalados em bibliotecas.

No quadro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), está previsto o reforço da rede de atendimento presencial com a abertura de 20 novas lojas de cidadão, 300 novos Espaços Cidadão e 12 Espaços Cidadão Móveis.

O catálogo base de serviços dos Espaços Cidadão é composto por 13 entidades e 52 serviços.

Os cidadãos que se dirigem a estes espaços têm acesso a serviços digitais com maior procura, como a renovação do cartão de cidadão por maiores de 25 anos sem alteração de dados biométricos.

O levantamento deste documento de identificação também é disponibilizado em mais de 70 Espaços Cidadão.

Serviços associados à carta de condução, solicitar nova senha ou uma caderneta predial junto da Autoridade Tributária, apresentar despesas junto da ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego e formação profissional, alterar a morada do cartão de cidadão, solicitar o cartão europeu de seguro de doença, pedir o registo criminal, realizar os serviços e-fatura ou obter a chave móvel digital são outras funcionalidades dos Espaços Cidadão.

Mais recentemente, foram também disponibilizados nos Espaços Cidadão novos serviços públicos digitais relacionados com o contexto pandémico, como o agendamento de vacina Covid-19 e a emissão de certificado digital.