José Manuel Garcia Cordeiro foi nomeado esta sexta-feira pelo Vaticano arcebispo de Braga, deixando a diocese de Bragança-Miranda.

José Manuel Garcia Cordeiro tornou-se no 44.º bispo da diocese de Bragança-Miranda a 2 de outubro de 2011, tendo sido o mais jovem bispo nomeado em Portugal, quando tinha 44 anos.

José Cordeiro fez 54 anos em maio e nasceu em Angola numa família de Parada, uma aldeia do concelho de Alfândega da Fé, no distrito de Bragança.

Veio para Portugal em 1975 com a família e estudou nos seminários de Vinhais, Bragança e Porto.

Em 1991 regressou a Bragança, tendo sido ordenado padre a 16 de junho, depois de ter concluído os estudos filosóficos e teológicos no centro regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa.

Até 1999 foi também capelão no Instituto Politécnico de Bragança e formador no seminário da diocese transmontana.

Entre 1999 a 2001 frequentou o Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, em Roma, obtendo a licenciatura em Liturgia, disciplina em que se doutorou no ano de 2004, no mesmo instituto.

Foi vice-reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma, entre 2001 e 2005, ano em que foi nomeado reitor, cargo que ocupou até ser nomeado bispo da diocese de Bragança-Miranda, em 2011.

Em 2004 iniciou a carreira docente no Pontifício Ateneu de Santo Anselmo e em novembro de 2010 o Papa Bento XVI nomeou-o consultor da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.

Quando assumiu a função de bispo, propôs-se ser “um colaborador dos jovens” e “servidor de esperança”, em plena crise financeira a que se seguiram os anos da Troika.

Durante quase uma década, reestruturou a diocese, nomeadamente ao nível do funcionamento das paróquias e do funcionamento das instituições sociais da Igreja.

Visitou todas as paróquias da diocese e foi, sobretudo nos primeiros anos nas funções, uma voz ativa no alerta para problema sociais como o abandono e isolamento dos idosos e o despovoamento do Nordeste Transmontano.

A boa disposição é uma característica de José Cordeiro, que apostou sempre na mobilização dos jovens, com os quais já lidado de perto, nomeadamente durante os anos em que foi pároco em Bragança e capelão do Instituto Politécnico.

Fica também conhecido como “o bispo da Internet” pelo uso que tem feito das novas tecnologias para divulgação e aproximação à população.

José Cordeiro fará também parte da história da polémica nova catedral de Bragança, que começou a ser construída praticamente quando foi nomeado padre.

Como bispo foi ordenado na única catedral construída no século XX e que herdou inacabada e com uma fatura de cinco milhões de euros que conseguiu liquidar.