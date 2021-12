As vendas no comércio a retalho aceleraram em outubro na zona euro e União Europeia (UE), com Portugal a registar a segunda maior subida mensal (2,3%), divulga esta sexta-feira o Eurostat.

Face a outubro de 2020, o índice de vendas a retalho aumentou 1,4% na zona euro e 2,3% na EU, e na comparação com setembro a subida foi de, respetivamente, 0,2% e 0,3%.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, os maiores aumentos homólogos no volume total do comércio a retalho foram registados na Eslovénia (34,3%), Polónia (12,4%) e Estónia (11,0%).

As maiores quebras na comparação com outubro de 2020 foram observadas na Alemanha (-2,8%), Letónia (-2,3%) e Irlanda (-1,9%).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já face a setembro, os maiores aumentos mensais foram observados na Eslovénia (13,0%), Portugal (2,3%) e Dinamarca (2,2%) e as principais diminuições na Letónia (-5,4%), Áustria (-2,8%) e Estónia (-2,6%).

Na variação homóloga, as vendas a retalho aceleraram 3,4% em Portugal.