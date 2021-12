Este artigo é da responsabilidade da Compal

Rodrigo Costa passa os seus dias de trabalho a perceber o que os consumidores querem e de que forma a Compal pode dar resposta. Há 15 anos na Sumol+Compal – nos últimos quatro a assumir o cargo de Diretor de Marketing -, quando questionado acerca da melhor parte do seu trabalho, Rodrigo Costa não hesita: são as pessoas. “Claramente o que eu gosto mais é de trabalhar em equipa”, afirma.

Quanto à inspiração, essa vai buscá-la à sua vida e relações: “Aos meus amigos, à minha família, gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer, gosto de perceber, tentar absorver aquilo que está à minha volta”, enumera. Mas se pensa que o Marketing é uma área que vive apenas da inspiração, desengane-se. “A maior parte do trabalho de Marketing é muito analítico, porque o nosso principal desafio é realmente perceber o que as pessoas querem. E isso exige muita análise, muito questionar. Só depois é que vem a parte da inspiração para tentarmos trazer as melhores coisas embrulhadas da melhor forma para que o consumidor possa usufruir delas”, explica.

15 anos depois, o que o faz continuar na Compal

O motivo que mantém Rodrigo Costa na Compal é o mesmo que o fez querer vir trabalhar para a marca portuguesa de néctares em 2006: “É a motivação de saber que estou a trabalhar para uma grande marca, que tem um propósito muito forte de trabalhar produtos saudáveis, nutritivos, que fazem bem às pessoas. É também uma marca que gosta de trabalhar com os agricultores e com aquilo que de melhor se faz sobretudo na agricultura portuguesa, que quer contribuir também para a atividade económica e para o desenvolver da fruticultura portuguesa“.

Assista ao vídeo e saiba mais sobre a história de Rodrigo Costa na Compal.

Saiba mais em compal.pt