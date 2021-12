Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Francisca Van Dunem já é oficialmente a nova ministra da Administração Interna de Portugal, mas enfrentou a primeira dificuldade no cargo logo na tomada de posse: esqueceu-se dos óculos de leitura, por isso teve de solicitar ajuda à chefe do protocolo, a embaixadora Clara Nunes Santos, para fazer o juramento: “Esqueci-me dos óculos”, confessou a ministra enquanto remexia nos bolsos do casaco na esperança de os encontrar.

A ministra da Justiça, e agora substituta do demissionário Eduardo Cabrita na pasta da Administração Interna, ainda se inclinou sobre o livro de atas para tomadas de posse do Governo na tentativa de distinguir melhor as palavras, mas o esforço foi inglório. Clara Nunes Santos teve de ler o juramento para Francisca Van Dunem o repetir; e depois ainda apontar para o espaço onde a governante devia assinar.

Após a demissão de Eduardo Cabrita na sexta-feira, horas depois de ter sido conhecida a acusação no caso do atropelamento mortal na A6 na sequência de um acidente com o carro onde o ministro seguia, Van Dunem foi convidada a acumular as pastas da Justiça e da Administração Interna pelo primeiro-ministro António Costa até ao final do mandato do Governo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No final da rápida cerimónia, ninguém prestou declarações aos jornalistas presentes no Palácio de Belém.

Quanto a Eduardo Cabrita, que esteve na cerimónia de tomada de posse de Francisca Van Dunem, o ex-ministro da Administração Interna despediu-se da sua sucessora, de António Costa e depois de Antero Luís, secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna; e de Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna, que voltaram a tomar posse este sábado.

Durante a manhã, à margem do Congresso de Autarcas Socialistas em Lisboa, o líder governamental assumiu que esta foi uma “solução sólida, mas de transição”. Francisca Van Dunem era, justificou, uma escolha natural porque “é uma mulher que tem já uma larga experiência na área da administração interna”.

Antes destas declarações, o primeiro-ministro confessou que tinha uma remodelação do Governo planeada se o Orçamento do Estado não tivesse chumbado. Se for reeleito, pretende instituir um “novo modelo” de governação, com um Executivo mais “compacto”.

A substituição do ministro da Administração Interna acontece num momento em que a Assembleia da República está prestes a ser dissolvida, com eleições legislativas antecipadas marcadas para 30 de janeiro de 2022, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022. O XII Governo Constitucional, chefiado por António Costa, encontra-se assim em fim de mandato.