Um golo do internacional argentino Lucas Ocampos deu este sábado a vitória ao Sevilha na receção ao Villarreal (1-0), em jogo da 16.ª jornada, e permitiu à equipa a subida provisória ao segundo lugar na Liga espanhola de futebol.

Ocampos fez o único golo do jogo aos 16 minutos, após assistência do ex-sportinguista Marcos Acuña, e o Sevilha passou a somar 31 pontos, com os mesmos 15 jogos do líder Real Madrid, que tem 36, e mais dois do que o Atlético Madrid, que ainda hoje recebe o Maiorca.

Nesta ronda, o Real Madrid visita também hoje a Real Sociedad, que é quarta classificada, com os mesmos 29 pontos do Atlético de Madrid, mas com mais um jogo disputado.