Enzo Fittipaldi teve este domingo um violento acidente no arranque do Grande Prémio da Arábia Saudita em Fórmula 2, que antecede a prova do principal calendário marcada para as 17h30 (hora portuguesa). O brasileiro nascido nos EUA, que é neto do antigo campeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, não se apercebeu que o carro de Theo Pourchaire tinha ficado parado na saída e foi de frente contra a traseira em aceleração, o que provocou de imediato um ambiente de grande preocupação junto da organização.

???? URGENTE ???? Grave Acidente entre Enzo Fittipaldi e Pourchaire na #F2

Fittipaldi sendo levado ao Hospital de Helicóptero.

Esperamos que esteja tudo bem

????????????????#SaudiArabianGP pic.twitter.com/dYcLH7dVYN — V de Viva ???????????? (@VictorPedretti) December 5, 2021

Segundo as primeiras informações, o brasileiro foi conduzido ao hospital de helicóptero, enquanto Theo Pourchaire seguiu de ambulância. A FIA já confirmou que ambos estavam conscientes. “Os pilotos foram assistidos de imediato por equipas médicas e de emergência. Os dois pilotos estavam conscientes e seguiram acompanhados pelas equipas médicas presentes. Ambos foram transferidos de ambulância e de helicóptero para o Hospital das Forças Armadas King Fadah, em Jeddah”, confirmou em comunicado.

Big crash in Formula 2. Enzo Fittipaldi hits Theo Pourchaire pic.twitter.com/zN8CfSC7X8 — Barbara Black Sheep (@bb_black_sheep) December 5, 2021

A corrida foi depois interrompida durante 40 minutos, para que todos os destroços do acidente fossem retirados por uma equipa de apoio. Esse atraso poderia depois mexer com o horário de saída do Grande Prémio da Arábia Saudita de Fórmula 1, penúltima prova do Mundial que pode decidir o título, mas a história não ficaria por aí e, pouco depois do reatamento, outro acidente entre Guilherme Samaia e Olli Caldwel, que deixou vários destroços de novo na pista, levou à bandeira vermelha e consequente suspensão da corrida. Oscar Piastri, Robert Shwartzman e Boschung ficaram no pódio mas com metade dos pontos.

Dos veces suspendida la carrera larga de #F2 en #JeddahCornicheCircuit por dos accidentes, primero en la salida entre Théo Pourchaire y Enzo Fittipaldi, y el segundo un incidente que involucró a Samaia y Caldwell. @OscarPiastri se sube al podio???? con la mitad de puntos. pic.twitter.com/xFFwG04uIS — Maité Gallardo???????? (@MatuGallardoR) December 5, 2021

De recordar que Enzo conseguiu este sábado os primeiros pontos no Mundial de Fórmula 2, ao terminar a segunda sprint race na sétima posição, conseguindo assim dois pontos. Antes, o brasileiro, que substituiu na equipa checa da Charouz Racing System o alemão David Beckmann a partir da quinta prova, tinha feito resultados entre a 11.ª e 17.ª posições, tendo desistido apenas numa das provas realizadas.