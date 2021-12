Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O comentador político Marques Mendes antecipou este domingo que “deverá sair uma recomendação da comissão técnica de vacinação nas próximas horas”, algo que deve “acontecer ainda hoje [doming] ou, mais tardar, amanhã [segunda-feira]”. No seu espaço de comentário na SIC, Marques Mendes revelou que “a recomendação global será no sentido da vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos”, em moldes do que foi aplicado a jovens entre os 12 e os 18 anos. Ou seja: “Uma dose mais pequena, a chamada dose pediátrica”.

Marques Mendes revelou ainda que “a comissão técnica de vacinação esteve reunida durante esta tarde para tomar a sua decisão” sobre a vacinação de crianças. O antigo presidente do PSD diz ainda que, depois de ser anunciada pela comissão técnica, a recomendação vai ser de imediato secundada pela Direção-Geral de Saúde.

Sobre o evoluir da situação pandémica, Marques Mendes diz que, ao contrário do que já se especula, “não vai haver qualquer confinamento” no Natal. O comentador político lembra depois várias melhorias da situação atual em comparação com o mesmo período do ano passado: “Há um ano a situação era muito mais grave. Hoje, graças à vacinação, a situação é bem melhor. Temos um quarto de internados e de doentes em UCI em relação à um ano. E temos cerca de um terço de óbitos.”