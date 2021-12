Morreu Bob Dole, antigo candidato à presidência dos EUA e histórico líder republicano no Senado

Nascido em Russell, no estado do Kansas, em 1923 — ou seja, cinco anos depois do final da I Guerra Mundial e 16 anos antes do início da II Guerra Mundial —, Bob Dole serviu no exército norte-americano e combateu na II Grande Guerra.

Em 1942, com 19 anos, foi enviado para Itália, onde serviu como segundo tenente, e teve aí um acidente quase fatal: atingido por uma metralhadora alemã, perdeu um rim, ficou com o ombro direito destruído e sofreu graves danos no pescoço e na espinha, tendo ficado temporariamente paralisado do pescoço para baixo.

Embora tenha ficado com lesões para o resto da vida — em especial no braço direito e na mão direita —, Bob Dole conseguiu contrariar todas as previsões feitas por especialistas e sobreviveu, tendo recuperado (como lembra a NBC News) grande parte das capacidades motoras após anos de tratamentos. Foi uma recuperação especialmente impressionante dado que, como nota o jornal norte-americano The New York Times, Dole ficou tão gravemente ferido em campo de batalha que foi deixado para trás e considerado como provavelmente morto.

Depois da vida militar, Bob Dole teve uma longa carreira política. A estação norte-americana CNN, por exemplo, descreve-o como “um gigante do Senado”, qualificativo justificado pelo quarto de século que Dole passou como senador e pelo facto de ter sido até 2018 o líder republicano com maior longevidade no Senado (liderou a bancada durante quase 11 anos). Nessa altura, foi ultrapassado pelo senador e agora recordista Mitch McConnell.

Para além do trabalho no Senado, Bob Dole foi, por exemplo, o candidato nomeado pelo Partido Republicano a vice-presidente dos EUA nas eleições de 1976. Porém, o candidato republicano à presidência Gerald Ford — e Presidente dos EUA, já que se recandidatava então a um novo mandato — acabou por perder a eleição para o democrata Jimmy Carter, que escolhera Walter Mondale para vice-presidente.