Tony Carreira criticou este domingo a justiça portuguesa, na sequência de notícias recentemente publicadas na comunicação social relativas ao acidente que há um ano vitimou a sua filha, Sara Carreira. Lembrando em nota publicada no Facebook que a investigação ao acidente está em segredo de justiça, o cantor e compositor apontou:

Enquanto Pai estou há 1 ano (!!!) sem saber o que aconteceu. A ser verdade que a comunicação social tem acesso a mais detalhes do que eu enquanto Pai, então fica a nu que a justiça portuguesa está doente e dá cada vez mais motivos a todos os que não acreditam nela.”

Queixando-se de ter “pouquíssima informação”, depois de um ano passado desde o acidente e posterior “abertura do processo e respetivo inquérito”, Tony Carreira refere: “Deparo-me agora com muitas noticias sobre o caso, com informações detalhadas que, caso venham a ser verdade, mancham mais uma vez a justiça portuguesa”.

“Enquanto pai”, Tony Carreira deixa uma pergunta “à Exma. Sra. Procuradora” a quem foi entregue o caso: “O segredo de justiça é só para alguns?”.

Na passada quinta-feira, 2 de dezembro, o Jornal de Notícias avançava que o namorado de Sara Carreira seguia a 128 quilómetros por hora no momento do acidente que causou a morte da jovem, de apenas 21 anos.

O diário referia ainda que a GNR conseguira estimar a velocidade através de uma perícia à centralina do carro e que as autoridades entendiam que o condutor deveria ter adequado a velocidade não só por estar acima do limite máximo permitido em autoestradas (120 km/h), como também pelas condições da estrada no momento.