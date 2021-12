Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Câmara Municipal do Porto aprovou esta segunda-feira a disponibilização de forma gratuita de 100 mil testes de antigénio até 31 de dezembro deste ano, sendo que os testes começam estar disponíveis a partir desta terça-feira em alguns pontos da cidade. A proposta foi aprovada por unanimidade durante a reunião do executivo desta segunda-feira.

A medida de apoio foi anunciada na passada quarta-feira, mas necessitava da aprovação do executivo para poder avançar. Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, explicou a urgência em disponibilizar estes testes gratuitos: “Amanhã [terça-feira] é véspera de feriado e para as atividades noturnas é muito importante que isto possa estar a funcionar. Há também um jogo de futebol [FC Porto vs Atlético de Madrid] e já estão muitos adeptos espanhóis na cidade e também porque as farmácias neste momento não têm capacidade”.

O executivo municipal vai investir um milhão de euros nesta medida, uma vez que o valor de referência para cada teste, refere Rui Moreira, é de dez euros. A partir desta terça-feira, dia 7 de dezembro, os testes gratuitos já vão estar disponíveis em seis centros de testagem: a POC Medical Care na Ribeira (Rua do Infante D.Henrique), nos Clérigos (Rua das Carmelitas) e na Rua das Flores. Nestes três locais, o horário é de domingo a quarta-feira das 9h às 13h e das 14h às 20h, e de quinta-feira a sábado, das 9h às 13h e das 14h às 22h.

Também já estarão disponíveis testes gratuitos no Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, localizado na Praça de Parada Leitão (das 12h às 2h da manhã), na Trindade – Edifício Domus (das 7h30 à 00h) e na tenda da Praça de D. João I (das 10h à 00h).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Rui Moreira voltou a sublinhar que abordou a ministra da Saúde, Marta Temido, antes de avançar com a proposta dos 100 mil testes gratuitos, no sentido de perceber a utilidade da medida, que também já foi adotada por outros municípios — como Lisboa e Guimarães.

O município do Porto está a acautelar uma decisão que foi tomada e com a qual temos de ser solidários. Também temos de ser solidários com o tecido económico. As associações que contactamos concordam que é fundamental esta medida e acham que isto é o máximo que podemos fazer neste momento para ajudar estes setores”, explicou Rui Moreira durante a reunião do executivo.

A necessidades de 100 mil testes foi determinada tendo em conta “os cálculos da procura que irá haver até ao final do ano, em função das atividades que estão previstas”, tendo sidas abordadas a Associação de Comerciantes do Porto e a Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto. Quanto ao período escolhido para realização destes testes — até ao final do ano –, Moreira explica que a decisão de uma data posterior “seria um encargo plurianual e que teria de ser submetida à Assembleia Municipal, o que iria demorar mais tempo”.

Na passada quarta-feira, a autarquia anunciou a intenção desta medida, justificando-a, de acordo com a proposta a que a agência Lusa teve acesso, como necessária “para proteger a manutenção da retoma no que se refere à realização de atividades económicas (comércio, restaurantes, cafés, bares, discotecas, etc.), atividades culturais e atividades desportivas, alargar a disponibilização de testes gratuitos à população, permitindo o acesso a testes em locais estratégicos da cidade e em horário mais alargado”.