Depressão Barra traz chuva, frio, vento forte e agitação marítima para terça e quarta. IPMA coloca sete distritos em aviso amarelo

O vento também vai aumentar a sua intensidade, rodando entre o quadrante sudoeste e oeste em todo o território. Na quarta-feira, poderá “soprar com rajadas fortes”, em especial nas terras altas do Norte e Centro e na faixa costeira a norte do Cabo Raso.

No feriado, prevê-se ainda uma descida das temperaturas, devido “ao transporte de uma massa de ar frio na circulação conjunta da referida depressão com um anticiclone localizado a noroeste dos Açores”, que associada à intensificação do vento, “irá provocar um aumento do desconforto térmico”.

As temperaturas máximas vão rondar os 15 graus em Lisboa, os 12 graus no Porto na quarta-feira. A Guarda será o distrito mais frio, não indo além dos seis graus.

No que toca à agitação marítima, praticamente todos os distritos costeiros (Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal) estão em alerta laranja na quarta-feira, por causa das “ondas de noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima”. Já Beja e Faro estarão sob aviso amarelo.

A agitação marítima começará já na terça-feira com cinco distritos (Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra) em aviso amarelo, prevendo-se “ondas de noroeste com quatro a cinco metros”. A Nazaré já ativou o plano de segurança para garantir a segurança a surfistas e ao público.

Na região autónoma dos Açores, prevê-se precipitação no grupo central e oriental na terça-feira, enquanto a quarta-feira não choverá no arquipélago.

Já na Madeira, o céu estará muito nublado nos dois dias, prevendo-se precipitação para a ilha do Porto Santo na quarta-feira.