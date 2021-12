Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O grupo Mundicenter avançou com cinco ações contra o Estado, no valor total de 8,8 milhões de euros, reclamando pela isenção de rendas a que esteve sujeita em 2020, na sequência da crise pandémica, avança o Jornal de Negócios.

Além da própria Mundicenter, são também autoras dos processos as sociedades imobiliárias Mundiaveiro e Urbaminho, gestoras de shoppings do universo Mundicenter. No total, o grupo detém e gere novo centros comerciais em Portugal, entre os quais o shopping das Amoreiras, em Lisboa.

A Mundicenter não fez comentários ao Negócios.

Os donos dos centros comerciais contestaram desde logo a isenção a que os lojistas tiveram direito do pagamento da componente fixa da renda.

Esta já não é a primeira ação que o Estado enfrenta pelo mesmo motivo. Já antes a Klépierre tinha entrado em tribunal com pedidos de compensação.