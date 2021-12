É viciado em Bagels? Saiba que não é único

Logo de manhã ao pequeno-almoço ou como snack durante a manhã. Os ingredientes certos tornam este pão redondo, que mais parece um donut, no almoço ideal para qualquer dia da semana – quem diz almoço, diz lanche, diz jantar, diz ceia.

Não é de agora a popularidade deste pão feito em forma de anel, que geralmente cabe na palma das nossas mãos; é que se pensarmos um pouco, certamente que vamos recordar-nos de todas as vezes que os personagens das nossas séries de eleição entraram em nossa casa de bagel na mão. Vamos descobri-los?

“Já agora queres comer o meu bagel também?”, bam! É assim que Harvey Spector, o advogado e um dos personagens principais da série Suits responde a Rachel Zane, quando a dado momento, num episódio da segunda temporada, é incomodado pela paralegal durante uma das suas famosas pausas – toda a gente sabe que são sagradas. Café na mão direita, um bagel na esquerda, e a personalidade forte a que nos habituou dentro dos ecrãs. Por aqui arriscamos que a combinação favorita de Harvey será algo como salmão, queijo creme e cebolinho. Tudo, claro, dentro de um bagel.

São vários os encontros casuais que os nossos personagens preferidos têm com bagels no universo das séries televisivas. Em Sex and the City – aquela série que foi para o ar em 1998 e que continua a ser tão atual -, vemos várias vezes a protagonista da série (ou uma das – aqui não fazemos distinções entre as 4) Carrie Bradshaw a comprar, comer, transportar bagels. Numa nota mais engraçada, quem é que não se lembra daquela infame cena em que Carrie vai até casa de Miranda com os “bullshit bagels”? Ora, desavenças à parte (quem acompanha a série, perceberá), um bagel com abacate, tomate e mel parece ser a escolha ideal para Bradshaw.

De um escritório de advogados e das ruas mais movimentadas e populares de Nova Iorque para Newport Beach, na Califórnia. Não é preciso ter acompanhado as quatro temporadas de O.C.: Na Terra dos Ricos para saber que Seth Cohen era o verdadeiro amante de bagels: existem incontáveis gifs, vídeos, memes, imagens que colocam este tipo de pão no centro da vida de Cohen. No caso dele, obviamente que queijo creme não podia faltar, contudo nós gostamos de ir mais além – sai um bagel com atum, tomate, queijo (creme, claro) e oregãos para a mesa do lado?

Por fim, Ted Mosby, o hilariante Ted Mosby de “How I met your mother”, que sonhava encontrar uma rapariga bonita na loja dos bagels e que acreditava que todos os problemas do mundo se resolviam com, lá está, um bagel. Recheios vários – há registo, numa cena, de Ted a enaltecer um bagel com queijo creme, canela e passas. Não sabemos se alguma vez terá pensado nesta combinação, mas aqui entre nós frango assado desfiado, maionese de ervas e pepino, parece-nos uma aposta melhor.

Dentro e fora do ecrã, o que é facto é que isto dos bagels não é só moda e veio para ficar. Desde snacks a refeições mais consistentes, esta é uma alternativa prática para todas as refeições do seu dia. Se não sabe onde comprá-los, fique a saber que a marca Bimbo lançou deliciosos e nutritivos bagels, com e sem sementes (há para todos os gostos). É comprar e experimentar. E já agora, a acompanhar a sua série favorita.