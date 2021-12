Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) desaconselha o tratamento de pessoas infetadas com plasma sanguíneo de pessoas recuperadas da Covid-19. Uma diretriz publicada na revista científica The BMJ argumenta que a terapêutica com os anticorpos de recuperados “não melhora a sobrevivência nem reduz a necessidade de ventilação mecânica, além de ser dispendioso e moroso a administrar”.

Em teoria, o tratamento com plasma convalescente permitiria transferir os anticorpos contra o SARS-CoV-2 presentes na parte líquida do sangue dos recuperados para quem ainda está a combater a doença. Na prática, no entanto, e segundo a revisão que a OMS fez aos resultados de 16 ensaios clínicos com mais de 16 mil voluntários, a organização “faz uma recomendação contra o uso em pessoas com doença severa ou crítica”.

Apesar de defender que “há incerteza suficiente” para continuar os ensaios clínicos com plasma convalescente, o painel responsável pela recomendação considerou que “todos os doentes bem informados devem escolher não receber” as transfusões — sobretudo se não tiverem quadros clínicos mais severos de Covid-19, prossegue o comunicado de imprensa.

A decisão da OMS não está relacionada com a identificação de quaisquer complicações clínicas advindas da transfusão do plasma convalescente, alerta o relatório. Mas não há “um benefício claro” nesta terapêutica, apesar de ela criar “desafios práticos” significativos, como “a necessidade de identificar e testar potenciais dadores, bem como de recolher, armazenar e administrar o plasma”.

Em maio de 2020, na falta de possibilidades terapêuticos contra a Covid-19 e sem vacinas no horizonte, Portugal criou o Programa Nacional de Transfusão de Plasma Convalescente Covid-19, que testaria este tratamento em doentes infetados. A própria Comissão Europeia financiou com 36 milhões de euros os ensaios clínicos em vários países, incluindo Portugal, em janeiro deste ano.