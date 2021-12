Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Hennessey já é um construtor que impõe respeito à concorrência, sobretudo depois de ter introduzido no mercado o Venom F5, um monstro com 1841 cv, capaz de o impulsionar até aos 500 km/h. Mas tudo indica que o responsáveis pelo fabricante norte-americano não querem ficar por aqui e preparam-se para voltar a surpreender o mercado com um hiperdesportivo com seis rodas.

O novo hiperdesportivo da Hennessey será eléctrico, com a marca a escolher a Forbes para tornar público o projecto. Há vários pormenores que chamam a atenção de qualquer pessoa, como seja o facto de possuir seis rodas divididas por três eixos, além de um habitáculo com quatro lugares. Sucede que estão arrumados 1+2+1, não só para ser diferente, como para permitir desenhar uma carroçaria e habitáculo tipo gota de água, como é possível ver pelos desenhos divulgados pelo fabricante.

O novo carro da Hennessey tem a denominação Project Deep Space e será facilmente o primeiro desportivo de topo com seis rodas. Mesmo se recorrermos a modelos de competição, só nos ocorre o Tyrrell P34 de seis rodas (quatro à frente, para melhorar a aerodinâmica, que provou a sua mais-valia ao alcançar as duas primeiras posições no GP da Suécia de 1976) e o March 240, que montava um número de pneus idêntico, mas com quatro rodas na traseira, que nunca se impôs.

Sem potencial para melhorar a aerodinâmica, apenas por montar pneus mais pequenos e igualmente sem necessidade de mais rodas para colocar potência adicional no asfalto, não é fácil perceber a opção pelas seis rodas, que certamente obrigarão a mais complexidade e peso.

A Hennessey está a apontar para um preço de 3 milhões de dólares, ou seja, mais 30% do que os rivais, como o Rimac Nevera, igualmente eléctrico e com mais de 1900 cv. O construtor norte-americano espera limitar a produção a 105 unidades, sendo que a solução dos quatro lugares facilita o design de uma carroçaria mais aerodinâmica, importante para quem pretende atingir 320 km/h. O Project Deep Space deverá estar disponível no mercado a partir de 2026.