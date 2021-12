Um casal, cujos elementos têm cerca de 50 anos, ficou esta segunda-feira desalojado em São Pedro do Sul na sequência de um incêndio que destruiu por completo a sua habitação, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Quando chegámos ao local [Carvalhais], o edifício já estava tomado pelas chamas. É um anexo de uma casa onde morava um casal, com cerca de 50 anos, com dois animais de estimação”, contou à agência Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de São Pedro do Sul.

Vítor Rocha, que comandou as operações no local, acrescentou que “não houve feridos, mas ficaram desalojados”, e, “apesar de a Câmara [de São Pedro do Sul] ter disponibilizado alojamento, eles disseram que ficariam em casa de familiares“.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta foi dado às 08h32 e no local estiveram três viaturas e nove homens.

“O incêndio foi dado como extinto às 10h45”, disse Vítor Rocha.