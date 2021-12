Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Micah Downs, jogador de basquetebol do Sporting, acusou os adeptos da Oliveirense de insultos racistas no jogo entre os dois clubes, no domingo.

O extremo norte-americano descreveu, em publicação no Twitter, os insultos como “nojentos”, e afirmou que os adeptos da Oliveirense chamaram os seus colegas de “macacos”: “O que aconteceu esta noite foi nojento. Os adeptos da Oliveirense estavam a gritar e a fazer gestos extremamente racistas, a chamar os meus colegas de macacos. O que é que vão fazer em relação a isto, Federação Portuguesa de Basquetebol?”, denunciou o atleta no Twitter.

What happened tonight was disgusting. @UDObasket fans yelling and gesturing extreme racism. Calling my teammates monkeys. What are you going to do about it @fpbasquetebol ???? — Micah Downs (@mrdowns22) December 5, 2021

O Observador tentou contactar a Federação Portuguesa de Basquetebol, para uma reação, mas não teve sucesso até ao momento.

O Sporting deslocou-se a Oliveira de Azeméis para o encontro com a Oliveirense, que venceu por 78-67, e garantiu a manutenção no quarto lugar do campeonato.