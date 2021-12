Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O aumento do salário mínimo para 705 euros e a atualização salarial da função pública em 0,9% já foram promulgadas pelo Presidente da República.

De acordo com informação divulgada no site da Presidência, foram promulgados esta segunda-feira “dois decretos do Governo: o que aprova a atualização da retribuição mínima mensal garantida e o que atualiza as remunerações da Administração Pública”.

O Governo aprovou os dois diplomas na última reunião do Conselho de Ministros.

Assim, a 1 de janeiro de 2022 o salário mínimo nacional passará a ser de 705 euros, face aos 665 euros.

Com a subida do salário mínimo há um conjunto de outras prestações a aumentar.

O Presidente da República deu ainda luz-verde à atualização salarial da função pública de 0,9%.