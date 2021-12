Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante o encontro, não aconteceram grandes surpresas na disputa entre o Irão e a Noruega, a contar para o Mundial de andebol feminino que se está a disputar em Espanha. Foi com expressivos 41-9 que as nórdicas, uma das melhores equipas do planeta na modalidade, venceram as asiáticas, em estreia neste tipo de competições.

O surpreendente gesto estava guardado para o final do jogo, numa decisão que, segundo a imprensa espanhola, foi unânime entre os responsáveis: dar o prémio de melhor em campo (MVP) à guarda-redes iraniana Fatemeh Khalili Behfar, mesmo que tenha sofrido 23 golos em 33 minutos. Com as colegas de equipa em festa, a guardiã da equipa do Irão acabou por emocionar-se quando recebeu o prémio.

Foram várias as defesas mais importantes de Behfar, que sempre minimizaram um pouco a diferença de golos entre os dois conjuntos. Num momento histórico, ainda que sem concretização prática, as iranianas conseguiram liderar o encontro por escassos momentos no arranque do jogo, conseguindo depois um parcial de 3-0 nos minutos finais do encontro. As equipas até tiraram uma fotografia em conjunto, numa demonstração de fair play.

Num jogo com pouca história fica um reconhecimento e a emoção do mesmo. O público aplaudiu e todos sorriram: os adeptos, as equipas, quem gosta de desporto.