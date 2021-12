O membro do Congresso norte-americano Thomas Massie publicou no Twitter uma foto de Natal com a sua família, onde cada um posa com uma arma — entre as quais se vê metralhadoras — poucos dias depois de quatro adolescentes serem mortos num tiroteio numa escola no Michigan. Na legenda, o republicano escreveu “Feliz Natal! Ps. Pai Natal, por favor, traz munições”.

A publicação está a ser criticada pelas famílias afetadas pela violência armada, além de figuras de ambos os espetros políticos. Fred Guttenberg, cuja filha Jaime foi morta num tiroteio numa escola na Flórida, em 2018, respondeu ao tweet, partilhando “a última foto” da filha ao lado da foto da lápide da mesma.

.@RepThomasMassie, since we are sharing family photos, here are mine. One is the last photo that I ever took of Jaime, the other is where she is buried because of the Parkland school shooting.

The Michigan school shooter and his family used to take photos like yours as well. pic.twitter.com/MsQWneJXAp

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) December 4, 2021