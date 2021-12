Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal registou, desde segunda-feira, 3.417 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 — elevando a média a sete dias para 3.595,9 — e 21 mortes com Covid-19 — fazendo a média a sete dias subir para 18,7 mortes diárias —, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

As três faixas etárias com mais casos de infeção voltaram a ser, esta terça-feira, a dos 40-49 anos (591 casos), 30-39 anos (521) e 20-29 anos (491) — representando, no total, 47% de todos os novos casos.

As infeções até aos nove anos continuam altas (400) e juntamente com os 10-19 anos representam mais de 20% dos casos. As idades que apresentam menos casos são os idosos acima dos 70 (200) e acima dos 80 anos (58).

Portugal registou 3.417 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 e 21 mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Destaca-se a diferença de género por faixa etária: há mais 111 homens, num total de 300, infetados do que mulheres na casa dos 20 anos e há mais 47 mulheres infetadas, num total de 243, na casa dos 50 anos.

Quase um terço dos casos estão na região Norte (1.094) e cerca de outro terço estão na região de Lisboa e Vale do Tejo (1.036). A região Centro é a terceira com mais novos casos de infeção (799). No Algarve foram registados 272 casos, 115 na Madeira, 74 no Alentejo e 27 nos Açores.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou também um terço do total de mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas (sete), seguido da região Norte (seis). O Algarve registou quatro óbitos, a Madeira três e o Centro um. O Alentejo e os Açores não registaram mortos.

Ao contrário do registado esta segunda-feira, nas últimas 24 horas, a maior parte das mortes foram de mulheres (13 em 21). A maior parte dos óbitos aconteceu acima dos 80 anos (oito mulheres e cinco homens) e na casa dos 70 anos (quatro mulheres e dois homens). Há ainda a registar a morte de uma mulher e um homem na casa dos 60 anos.

Estão 936 pessoas internadas com Covid-19 — menos 12 do que no dia anterior —, das quais 133 estão nas unidades de cuidados intensivos — menos duas do que na segunda-feira.

Esta segunda-feira, a DGS reporta ainda 4.969 pessoas recuperadas da infeção e mais 2.255 contactos em vigilância (num total de 79.538). No total, são 60.584 casos ativos — menos 1.573 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.172.420 casos de infeção e 18.572 óbitos.