A Islândia aumentou esta segunda-feira o nível de alerta do seu vulcão mais ativo, noticia a Euronews. A alteração acontece na sequência de uma série de pequenos tremores de terra e o facto de, em maio de 2011, a erupção do Grimsvotn ter levado ao cancelamento de centenas de voos na Europa, faz com que a possibilidade da sua atividade desperte especial atenção.

O vulcão Grimsvotn está localizado numa zona desabitada e remota e enterrado sob um glaciar, contudo o aumento da atividade sísmica e o degelo do glaciar em torno do próprio vulcão justificaram a mudança do nível alerta de “amarelo” para “laranja”, explicou o Gabinete Meteorológico Islandês, segundo a Sky News. No entanto, apesar da atividade sísmica registada perto do vulcão, não foi detetado um aumento do magma.

Estes níveis de alerta foram pensados precisamente para informar a indústria da aviação. Segundo a escala, podem ir até ao vermelho, o que significa que uma erupção pode estar iminente e que uma nuvem de cinza pode perturbar o tráfego aéreo. A última vez que o Grimsvotn entrou em erupção foi em 2011 e a respetiva nuvem de fumo, que atingiu os 20 quilómetros de altura, levou ao cancelamento de cerca de 900 voos de um total de 90 mil na Europa. Esta foi a maior erupção deste vulcão em 50 anos.

Contudo no ano anterior, em 2010, a entrada em erupção do vulcão Eyjafjallajokull levou a consequências muito piores para o tráfego aéreo europeu. A quantidade de sílica na nuvem de cinza provocou o cancelamento de cerca de 100 mil voos, o que afetou perto de 10 milhões de passageiros.