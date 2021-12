Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Rio escolheu os seus fiéis em cada distrito para encabeçarem as listas de deputados à Assembleia da República, confirmando vários nomes que o Observador tinha antecipado na segunda-feira. O vice-presidente da bancada do PSD e um dos mais relevantes apoiantes de Rio em Lisboa, Ricardo Batista Leite, será o cabeça de lista do PSD no distrito. A estrutura, liderada por Ângelo Pereira (que apoiou Rangel), nem sequer indicou o nome do deputado, mas Rio puxou dos galões de líder e escolheu um dos rostos do PSD durante a pandemia para liderar o distrito.

No Porto, Rui Rio voltou a repetir o modelo de 2019. Em vez de ser ele próprio o candidato pelo Porto — como chegou a ser ponderado desta vez — o líder do PSD optou por escolher uma jovem deputada: a ex-secretária-geral da JSD, Sofia Matos. Deputada desde 2019, Sofia Matos foi a escolha de Salvador Malheiro e Rui Rio para a liderança da JSD, mas acabou por perder para Alexandre Poço. Quando os apoios começaram a fugir para o lado de Rangel, Sofia Matos, bem como André Coelho Lima, Carlos Eduardo Reis ou Hugo Carvalho foram um grupo de deputados rioistas indefetíveis que nunca deixaram o líder para trás. Agora, essa lealdade é recompensada.

Já em 2019, Rui Rio tinha escolhido outro jovem seu apoiante, Hugo Carvalho, como cabeça de lista no Porto. Agora, Hugo Carvalho vai ser o cabeça de lista mas no distrito onde é militante (em Viseu). Neste distrito, Joaquim Miranda Sarmento, presidente do CEN, também chegou a ser hipótese.

Veja aqui a lista completa dos cabeças de lista do PSD:

Viana do Castelo: Jorge Mendes (Economista; ex-presidente da Câmara Municipal de ValençaM deputado desde 2019)

Braga: André Coelho Lima (advogado; deputado desde 2019; ice-Presidente da Comissão Política Nacional do PSD)

Vila Real: Artur Soveral de Andrade (advogado; deputado desde 2019

Bragança: Adão Silva (secretário de Estado no XV Governo Constitucional; deputado e líder Parlamentar do PSD)

Porto: Sofia Matos (advogada; ex-secretária Geral da JSD; deputada desde 2019)

Aveiro: António Topa Gomes (engenheiro Civil; professor Universitário Associado com Agregação na FEUP)

Guarda: Gustavo Duarte (engenheiro civil, empresário; ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, deputado à AR entre 2002-2003)

Castelo Branco: Cláudia André (professora; ex-vereadora da Câmara da Sertã; deputada desde 2019

Viseu: Hugo Carvalho (engenheiro; ex-presidente do CNJ; membro da Assembleia Municipal de Viseu; deputado desde 2019)

Coimbra: Mónica Quintela (advogada; deputada desde 2019)

Leiria: Paulo Mota Pinto (jurista, ex-Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional, Professor Universitário, ex-deputado; ex-Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus da Assembleia da República; presidente da Assembleia Municipal de Pombal; presidente do Congresso Nacional do PSD)

Santarém: Isaura Morais; licenciada em Gestão de Recursos Humanos; ex-presidente da Câmara de Rio Maior e deputada desde 2019; presidente da Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local; vice-presidente do PSD)

Lisboa: Ricardo Baptista Leite (médico; ex-Vereador da Câmara de Cascais; vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD)

Setúbal: Nuno Carvalho; (gestor e empresário; licenciado em Direito; deputado desde 2019; foi vereador sem pelouros na Câmara Municipal de Setúbal

Portalegre: João Pedro Luís (estudante; membro da Assembleia Municipal de Portalegre; presidente da JSD de Portalegre)

Évora: Sónia Ramos (jurista; vereadora na Câmara Municipal de Estremoz; presidente da CPD de Évora)

Beja: Henrique Silvestre (engenheiro agrónomo; empresário agrícola)

Faro: Luís Gomes (professor Universitário; ex-Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António

Madeira: Sérgio Marques (advogado; ex-,embro do Governo Regional da Madeira; ex-deputado ao Parlamento Europeu; deputado desde 2019)

Açores: Paulo Moniz (engenheiro eletrotécnico; ex-presidente da Ordem dos Engenheiros dos Açores; deputado desde 2019)

Europa: Maria Ester Vargas (licenciada em Germânicas; ex-deputada à Assembleia da República; ex-Conselheira da Embaixada de Portugal em Berna)

Fora da Europa: Maló de Abreu (médico; primeiro presidente da AAC pela JSD em 1979; deputado desde 2019)