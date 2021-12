Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

À semelhança de outros mercados europeus, também em Portugal se comercializam todos os anos muitos mais veículos usados do que novos. Antes da pandemia, o rácio apontava para a venda de quatro vezes mais modelos em segunda mão do que novos, segundo a Associação Portuguesa do Comércio Automóvel. Daí que o potencial deste tipo de negócio seja particularmente interessante.

Há cerca de um ano, a FleetData lançou uma ferramenta para ajudar os proprietários desejosos de se livrar do seu veículo. Sob a denominação Avaliar Carro, o sistema convida (gratuitamente) os donos dos veículos a verificar o valor real do seu usado, podendo igualmente ser adquirida uma ficha técnica do modelo e declarações para efeitos oficiais, como seguradoras, tribunais ou administradores de insolvência.

A FleetData lançou este ano uma nova ferramenta, desta vez dirigida aos comerciantes de usados, visando agilizar o acesso das empresas que compram modelos em segunda mão aos proprietários que estão dispostos a vender esses mesmos veículos.

Os responsáveis da FleetData explicam que a empresa recolhe diariamente os dados das transacções de automóveis usados em Portugal, tratando-os estatisticamente, o que permite estimar com precisão o preço dos modelos, considerando marca, modelo, versão, ano e quilometragem, uma cotação que é fornecida gratuitamente e de forma automática.

Caso o proprietário revele interesse em vender o seu usado e ser contactado pelos comerciantes especializados, então os seus dados são disponibilizados a quem tenha interesse em adquirir esse veículo, especificamente. Isto agiliza a venda e evita perdas de tempo, tornando todo o processo mais célere, que terminará com uma proposta de aquisição.