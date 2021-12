Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A tempestade Barra chegou à Escócia com neve e ventos fortes, numa altura em que o país ainda recupera da tempestade Arwen. Esta terça-feira o país ficou coberto de branco e houve falhas de energia em algumas zonas. As condições extremas levaram ao fecho de escolas, queda de árvores que deixaram estradas cortadas e sérias dificuldades para os condutores de automóveis.

Por toda a Escócia foram impostas restrições nas pontes e limitações na passagem de veículos pesados. O manto de neve que cobriu várias zonas e também provocou problemas nos caminhos de ferro, impondo o corte ou mesmo a eliminação de percursos de comboio. Os avisos do Met Office, serviço nacional de meteorologia no Reino Unido, de ventos de 112km/hora e neve que pode chegar aos 10 cm de altura em algumas áreas, mantém-se até à meia noite desta terça-feira.

A tempestade já passou pela Irlanda e, além da Escócia, espera-se que venha a afetar outras zonas do Reino Unido, que está sob alerta amarelo quase na totalidade até ao final da tarde desta quarta-feira. Segundo a BBC cerca de 1500 casas na Irlanda do Norte e no País de Gales ficaram sem eletricidade.

Veja imagens da tempestade Barra na Escócia na galeria em cima.

Several areas in Aberdeen and Aberdeenshire have reported power cuts as #StormBarra sweeps through https://t.co/VCrROLgLX2 — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) December 7, 2021

No final do novembro a Escócia já tinha sido vítima da tempestade Arwen, que também provocou inúmeros estragos, e só no domingo passado foram resolvidos os últimos problemas de falhas de eletricidade nas casas afetadas.

Very poor conditions on some higher road routes through the Highlands this evening, with snow continuing to fall. Here's the A9 at Slochd a little earlier. (via @trafficscotland) pic.twitter.com/4IcSwJmkqp — BBC Scotland Weather (@BBCScotWeather) December 7, 2021

A depressão Barra também atingiu Portugal — com menor intensidade — provocando esta terça-feira 15 quedas de árvores e 15 inundações, durante a tarde, nos distritos de Aveiro, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Viseu.

“A depressão Barra é uma depressão muito pouco cavada, é uma depressão alta no seu centro que está no Atlântico Norte bem a noroeste dos Açores e vai deslocar-se de leste para nordeste em direção às ilhas britânicas. Ela não influencia diretamente o estado do tempo em Portugal continental, mas há alguns efeitos colaterais”, disse à agência Lusa a meteorologista do IPMA, Maria João Frada.