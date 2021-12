Dois homens, de 17 e 20 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) pelo presumível crime de violação agravada de uma rapariga, de 16 anos, em Reguengos de Monsaraz (Évora), foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado enviado esta terça-feira à agência Lusa, a PJ revelou que os dois alegados violadores foram detidos por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora na segunda-feira, fora de flagrante delito. A violação da jovem de 16 anos terá acontecido no domingo.

Nesse dia, “entre as 21h00 e as 22h00, no interior de uma habitação devoluta, os arguidos constrangeram a vítima a suportar práticas sexuais de relevo com um deles, enquanto o outro assistia e filmava por telemóvel”, pode ler-se no comunicado.

Contactada pela Lusa, fonte da PJ explicou que na segunda-feira a vítima “verbalizou a um professor da escola que tinha sido violada“, na noite do dia anterior.

“A GNR foi avisada e comunicou-nos, [tendo a PJ] feito as diligências necessárias e detido os presumíveis autores”, limitou-se a acrescentar.

Os detidos, desempregados, residentes no concelho de Reguengos de Monsaraz e sem antecedentes criminais, vão ser esta terça-feira presentes a primeiro interrogatório judicial, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, para aplicação de medidas de coação.