O Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, realiza uma visita de Estado a Cabo Verde entre 23 e 24 de fevereiro de 2022, anunciou o homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, esperando o reforço das relações de amizade e cooperação.

O chefe de Estado cabo-verdiano fez o anúncio após receber na manhã desta terça-feora em visita de cortesia o embaixador da Alemanha, Martin Ney.

Falamos da cooperação entre os dois países, particularmente no domínio da investigação oceanográfica, e da visita próxima (23 e 24 de fevereiro de 2022) do Presidente da Alemanha a Cabo Verde”, precisou José Maria Neves.

“Será uma visita de Estado e contribuirá para o reforço das relações de amizade e de cooperação entre Cabo Verde e Alemanha no domínio da economia azul, em cujo desenvolvimento o nosso país vem apostando solidamente”, completou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com a Presidência da República de Cabo Verde, a visita de Steinmeier será um marco na relação entre os dois países, sendo a primeira visita de um chefe de Estado alemão ao país africano.

José Maria Neves e o diplomata alemão realçaram as boas relações de cooperação entre os países, sobretudo ao nível da investigação científica ligada aos oceanos.

O embaixador sublinhou o exemplo do Centro Oceanográfico em São Vicente como um exemplo da boa cooperação e elogiou a sensibilidade de Cabo Verde para com as questões ligadas aos oceanos.

O Centro Oceanográfico, que promove a investigação oceanográfica e atmosférica no Atlântico, foi inaugurado no Mindelo, ilha de São Vicente, em novembro de 2017 e conta com financiamento em 2,5 milhões de euros da cooperação alemã.