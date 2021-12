Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pedro Siza Vieira, ministro da Economia e da Transição Digital, afirmou esta terça-feira que está “bastante tranquilo” em relação à cadeia de abastecimento dos produtos alimentares para o período das festas. Da parte dos retalhistas, “todas as operações estão preparadas”, assegurou, acrescentando que haverá “muito bacalhau disponível para o Natal”.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao centro da distribuição da SONAE, o ministro disse, no entanto, que poderá haver “falhas pontuais”, mas elas serão “repostas com rapidez”. “Do ponto de vista do essencial, do ponto de vista do quotidiano e das festas, temos neste momento uma situação muito tranquila e controlada”, sublinhou Siza Vieira, sinalizando que o Governo fez o acompanhamento da situação com produtores, retalhistas e transportadores, “no sentido de assegurar” que não vai haver “falhas significativas”.

No que diz respeito aos preços, Siza Vieira referiu que não há “razões para preocupação”, mas não descartou um aumento, admitindo mesmo que tal poderá acontecer. “É natural que pontualmente possa haver alguma subida”, frisou, indicando que, no último mês, já se registou uma “subida do índice de preços do consumidor”, se bem que “muito moderada com comparado com o resto da União Europeia”.

Siza Vieira reconheceu ainda dificuldades no setor do abastecimento em alguns setores, como o automóvel ou o eletrónico, devido aos problemas de “fornecimento nos mercados mundiais”. “Quando queremos encomendar um automóvel novo, temos muitos meses de espera para termos a entrega”, descreveu o ministro.

Em novembro, o ministro da Economia já tinha transmitido uma mensagem de tranquilidade sobre o abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho. “Não se verificou até ao momento nenhuma rutura de stocks, nem se prevê que possa ocorrer nas próximas semanas”, afirmou Siza Vieira.