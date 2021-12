Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi uma polémica que continua a manchar a reputação da Coroa saudita — o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi morto em 2018 no consulado de Riade em Istambul. Esta terça-feira, a polícia francesa deteve um dos alegados envolvidos na morte de um dos principais críticos do regime do país do Médio Oriente.

Khalid Aedh al-Otaibi, ex-membro da Guarda Real saudita de 33 anos, foi detido esta manhã no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, antes de apanhar um voo para a capital saudita, de acordo com a Agence-France Press. Na base da sua detenção esteve um mandado de captura internacional emitido pelas autoridades turcas, que começaram, em 2020, a julgar in absentia [à distância] 26 pessoas, que estarão envolvidas na morte do jornalista.

Esta é a primeira vez que um membro do grupo que terá estrangulado até à morte e desmembrado Jamal Khashoggi é detido, apesar de se acreditar que Khalid Aedh al-Otaibi não terá participado diretamente no homicídio do jornalista saudita. Em vez disso, terá ajudado a livrar-se do cadáver, transportando partes do corpo em sacos.

O homem de 33 anos, que será próximo do príncipe herdeiro e tê-lo-á acompanhado a uma viagem aos Estados Unidos em 2017, terá agora de responder a um juiz francês, podendo escolher se quer ser extraditado para a Turquia ou se contesta o mandado de captura, sendo colocado sob custódia policial em França.

Jamal Khashoggi, jornalista que escrevia para o The Washington Post, foi assassinado em outubro de 2018 dentro do consulado saudita de Istambul, quando se preparava para ir buscar um documento para poder casar-se com a noiva turca Hatice Gengiz, que já reagiu nas redes sociais à detenção de Khalid Aedh al-Otaibi.

“Saúdo a detenção de um dos assassinos de Jamal. França devia julgá-lo pelo seu crime ou extraditá-lo para um país capaz de investigar o caso”, escreveu na sua conta pessoal do Twitter.

I welcome the arrest of one of Jamal’s killers today in #France. France should try him for his crime, or extradite him to a country able and willing to genuinely investigate and prosecute him as well as the person who gave the order to murder Jamal. https://t.co/naqzfujCsp — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) December 7, 2021

Jamal Khashoggi tornou-se uma voz incómoda dos poderes sauditas. Aliás, um relatório do serviço de inteligência norte-americano revela que o príncipe herdeiro Muhammed bin Salman aprovou a morte do jornalista Jamal Khashoggi, que era visto pela cúpula saudita como uma “ameaça”, sendo que, se necessário, para silenciá-lo, deveriam ser utilizadas “medidas violentas”.