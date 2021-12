Um homem de 45 anos morreu esta terça-feira na sequência do despiste do motociclo que conduzia em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 261, em Santiago do Cacém, tendo o alerta sido dado às 16h57.

A fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR precisou que a vítima mortal era o condutor e único ocupante do motociclo, tendo o óbito sido declarado no local.

Segundo o CDOS, para o local do sinistro foram mobilizados bombeiros e veículos da corporação de Santiago do Cacém, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, além da GNR, num total de 14 elementos, apoiados por sete veículos.