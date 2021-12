Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Austrália é o segundo país a anunciar um boicote diplomático aos próximos Jogos Olímpicos de Inverno, que se vão realizar em Pequim, na China, no início de 2022, noticia esta terça-feira a BBC.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Scott Morrison, que indicou que os atletas australianos vão poder competir nos Jogos Olímpicos. Não vai é existir qualquer delegação diplomática australiana na aldeia olímpica.

Na base da decisão da Austrália estão os “abusos de direitos humanos” na China e “muitos assuntos que a Austrália têm levantado” ao regime de Xi Jinping. Os dois países têm mantido uma relação conturbada nos últimos anos, sendo que o primeiro-ministro acusou o governo chinês de não fazer nada para as melhorar.

“Temos estado sempre abertos para falar com o governo chinês sobre as suas preocupações, sejam elas sobre a nossa legislação de interferência estrangeira, sejam sobre regras de investimentos estrangeiros, onde a Austrália tem fortes interesses”, afirmou Scott Morrison, acrescentando que o “governo chinês não tem aceitado essas oportunidades” para debater esses assuntos. “Não é então surpreendente que o governo australiana não se desloque à China para participar nesses jogos.”

Na segunda-feira, os Estados Unidos anunciaram que também não enviariam qualquer delegação diplomática para Pequim, devido à situação dos direitos humanos na China.

A China já garantiu que tomará “medidas” para responderá ao boicote, alertando esta é uma “provocação política flagrante e uma séria afronta” aos chineses, sendo o espelho da “hipocrisia anti-China dos políticos norte-americanos”.

Já o Comité Olímpico Internacional entenda e respeita o boicote dos Estados Unidos. “Sempre pedimos aos políticos o máximo respeito pela nossa independência. Conhecemos a decisão dos Estados Unidos, que entendemos e respeitamos, como o faríamos com qualquer outro país. Só podemos dizer que estamos felizes, porque todos os melhores atletas do mundo vão estar na Aldeia Olímpica e participarão nos Jogos que começam daqui a 59 dias”, disse Juan Antonio Samaranch, presidente da comissão de coordenação do COI para estes Jogos.