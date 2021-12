Boletim DGS. Novos casos aumentaram 35,4% em relação ao dia anterior

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal registou esta quarta-feira mais 5.286 novos casos de Covid-19, comunicou a Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se de um aumento de 35,4% em relação ao dia anterior e de 11,7% em comparação com a quarta-feira da semana passada.

Foram as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Norte que confirmaram a maioria dos novos casos, com quase 90% do total nacional. O Algarve registou 6,3% do total e Alentejo 2,3%. Nos Açores e Madeira, foram comunicados 34 e 81 casos, respetivamente.

Desde o início da pandemia, foram confirmados em Portugal 1.177.706 casos de Covid-19. A faixa etária mais afetada é a que vai dos 20 aos 29 anos, com 189.330 (16,07%), seguida pelo grupo dos 40 aos 49 anos, com 189.087 (16,06%), e dos 30 aos 39 anos, com 172.784 (14,7%). No grupo dos 50 aos 59 anos, foram confirmados 159.644; dos 60 aos 69 anos, 109.943; e dos 70 aos 79 anos, 70.777.