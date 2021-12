O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, foi identificado na terça-feira como contacto de um funcionário infetado com Covid-19, e estará em isolamento profilático vários dias, disseram fontes diplomáticas à agência France-Presse (AFP).

O chefe da ONU, com 72 anos, cancelou os próximos encontros presenciais, disseram as mesmas fontes à AFP.

Na noite de quarta-feira, Guterres deveria participar, como convidado de honra, na gala anual da associação da imprensa da ONU, em Manhattan, e na quinta-feira numa reunião do Conselho de Segurança sobre os desafios do terrorismo e as alterações climáticas, liderada pelo Presidente do Níger, Mohamed Bazoum.

Bazoum, cujo país detém atualmente a presidência do Conselho de Segurança, chegou a Nova Iorque na terça-feira, onde deverá permanecer até final da semana, antes de rumar a Washington.

O porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric, recusou-se a comentar.

Há alguns dias, o porta-voz disse que Guterres recebeu recentemente a terceira dose da vacina contra a Covid-19, depois de ter hesitado sobre se deveria tomar o reforço, quando milhões de pessoas em todo o mundo ainda não tiveram acesso à primeira dose.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.261.473 mortes em todo o mundo, entre mais de 265,80 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.572 pessoas e foram contabilizados 1.172.420 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.