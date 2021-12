Uma equipa de reportagem espanhola queixou-se de ter sido agredida na fase final do encontro entre o FC Porto e o Atlético de Madrid, na noite de terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões de futebol.

O incidente ocorreu já na fase final do jogo, que os dragões perderam por 3-1, tendo sido possível ouvir um dos jornalistas queixar-se de que estava a ser agredido por quatro adeptos na tribuna de imprensa do estádio do Dragão.

O pessoal da movistar está a contar em directo do dragão que foram apertados pelos adeptos na bancada de imprensa… pic.twitter.com/kLLQSLkzeM — Fever Pitch (@Fever_PitchFC) December 7, 2021

“Estamos a ser agredidos. Estamos a ser agredidos por quatro perturbados. Gente muito exaltada. Escuto-vos com muita atenção, estejam tranquilos, estejam tranquilos, está a chegar a segurança”, foram as palavras proferidas por um dos elementos da equipa de reportagem da televisão espanhola Movistar e que foram retransmitidas pela CNN Portugal.

O FC Porto perdeu na noite de terça-feira por 3-1 com o Atlético de Madrid, resultado que afastou os dragões dos oitavos de final da ‘Champions’ e os coloca no ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, que vão disputar com um dos segundos classificados desta competição.