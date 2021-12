O Pavilhão de Portugal na Expo Dubai atingiu na terça-feira os 200 mil visitantes, disse à Lusa fonte oficial da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

“Atingimos [na terça-feira] as 200 mil visitas no Pavilhão Portugal”, disse a mesma fonte, adiantando que o visitante 200 mil chama-se Saeed e vei de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. “Até agora o dia em que tivemos mais visitas foi em 2 de dezembro”, dia da comemoração do jubileu de ouro (50 anos) dos Emirados Árabes Unidos, “atingindo quase 10 mil visitas”, acrescentou fonte oficial.

O Pavilhão de Portugal, que está situado no distrito da sustentabilidade da Expo 2020 Dubai, conta com uma área de 1.800 metros quadrados e dois pisos, onde não falta a calçada portuguesa, azulejos da Viúva Lamego, cadeiras e candeeiros em cortiça e até oliveiras.

A Expo 2020 é a primeira exposição mundial realizada na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia (MEASA, na sigla inglesa), no ano do jubileu de ouro dos Emirados Árabes Unidos. Localizado no sul do Dubai, o local conta com 4,38 quilómetros quadrados, dos quais cerca de dois quilómetros quadrados são área fechada.

O “coração” da Expo é a praça Al Wasl (que significa conexão), que conta com uma cúpula de 130 metros de largura e 67,5 metros de altura, que engloba um espaço de 724.000 metros cúbicos, segundo dados da organização. Tal corresponde ao volume de quase 300 piscinas olímpicas — e é mais alto do que a Torre de Pisa.

O projeto conta com 13,6 quilómetros de aço, o equivalente à altura de 16 Burj Khalifas (a torre mais alta do mundo, com 828 metros, que fica no Dubai), pesa 2.544 toneladas, o mesmo que 25 baleias azuis, e é quase tão largo quanto dois aviões Airbus A380 alinhados asa a asa. As três áreas temáticas da Expo 2020, oportunidade, mobilidade e sustentabilidade apresentam-se em forma de pétalas, as quais convergem na praça Al Wasl.