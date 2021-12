Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O tempo para o dia seguinte, o campeonato da Europa de futebol 2020 e o campeão nacional de futebol, Sporting CP, foram os temas gerais mais pesquisados pelos portugueses durante o ano de 2021, segundo divulgou o Google esta quarta-feira. No que toca a dúvidas sobre como resolver situações, por exemplo, a principal preocupação foi como obter o Certificado Digital Covid. E quanto às figuras nacionais mais pesquisadas, Rogério Samora, o bebé Noah e Tony Carreira assumem o pódio.

Pesquisas no geral

Se as pesquisas do Google forem uma espécie de barómetro para medir as preocupações dos portugueses, pode-se concluir que o futebol é um assunto de grande interesse. Comecemos pelos temas gerais. A pesquisa mais ‘googlada’ foi o “tempo para amanhã”, seguida de “Euro 2020” e “Sporting CP”. Depois há uma pausa no futebol para para os “Censos 2021” e regressa o desporto rei com a pesquisa por “Liga NOS”, em quinto lugar. A segunda parte deste top 10 começa com a cantora brasileira Marília Mendonça, que morreu a 5 de novembro. Segue-se o “Certificado digital” em sétimo lugar e o “S.L.Benfica” em oitavo. “Maria João Abreu”, a atriz que morreu em maio deste ano foi o nono assunto mais procurado e no fim desta tabela está a palavra “Porto”.

Perguntas sobre “Como…?” fazer alguma coisa

Na categoria que tem o nome de “Como…?” estão as dúvidas do dia a dia que preocuparam os portugueses durante o ano 2021. Entre o Covid, o IVAucher e as eleições, há ainda espaço para tendências e algumas surpresas. Quando ainda nos estávamos a habituar a viver entre confinamento e desconfinamento surgiu o documento que em pouco tempo se tornou essencial na vida dos cidadãos da União Europeia: o Certificado Digital. Talvez por isso a pergunta mais pesquisada nesta categoria tenha sido “Como obter o Certificado Digital COVID?”. Em segundo lugar, os portugueses questionaram o Google sobre “Como saber onde votar?”, e em terceiro “Como ganhar dinheiro no TikTok?”. Em ano de eleições presidenciais e autárquicas a quarta questão volta ao tema do voto com a pergunta “Como votar antecipadamente?” e a quinta questão foi “Como agendar a vacina COVID-19?”. O tema que se segue é o IVAucher, com as perguntas “Como funciona o IVAucher?” e “Como aderir ao AUTOvoucher?”. Contudo, na sequência destas questões os três últimos lugares deste top 10 abordam temas mais surpreendentes. São eles “Como fazer jejum intermitente?”, “Como tratar frieiras?” e em décimo lugar “Como cozer camarão?”.

Os nomes nacionais mais pesquisados

Na tabela dos 10 nomes nacionais mais pesquisados pelos portugueses, metade são desportistas, mas também há lugar para as pessoas do mundo do espetáculo e da política. O nome mais pesquisado foi o de Rogério Samora, o ator que a 20 de julho sofreu uma paragem cardiorrespiratória no local das filmagens da novela em que trabalhava. O segundo nome mais procurado no Google foi o do bebé Noah, que esteve desaparecido durante 30 horas na zona de Proença-a-Velha. Em terceiro lugar está Tony Carreira. Veja os 10 nomes mais pesquisado na galeria em baixo.

1. Rogério Samora foi o nome nacional mais procurado pelos portugueses no Google em 2021. Em julho sofreu uma paragem cardiorrespiratória e tem estado internado desde então. 10 fotos

Os programas, séries e filmes

Quanto ao entretenimento, o Google diz que, no topo desta lista, em 2021, a Netflix lidera, mas há ainda lugar para a Marvel e para os programas da televisão nacional. Big Brother é o nome mais procurado, seguido pelas séries da Netflix, Squid Game e Bridgerton. Veja os 1o nomes na galeria em baixo.

1. Big Brother. A imagem é de 2019 e de um programa internacional, mas em 2021 o formato teve duas edições na TVI. 10 fotos

Pesquisas na área do futebol

Já vimos que o futebol é um tema importante para os portugueses, de tal forma que há uma tabela de 10 nomes mais pesquisados só dedicada a futebolistas. No topo surge o jogador da seleção dinamarquesa Eriksen, protagonista do maior susto do Euro 2020. Seguido por Lazaro e João Mário, duas aquisições que o Benfica concretizou este ano. Veja quais os outros nomes que compõem a lista na galeria em baixo.

1. Eriksen, o jogador da seleção dinamarquesa que caiu no relvado durante um jogo do Euro 2020 e teve de ser reanimado. 10 fotos

Nomes internacionais

Há ainda espaço para um outro top 10, o dos nomes internacionais. Aqui a tabela volta a ser liderada pelo jogador de futebol Christian Eriksen. Seguem-se o ator Alec Baldwin e o também futebolista Valentino Lazaro a compor o pódio. O quarto nome mais pesquisado é o da ginasta norte-americana Simone Biles, seguida de outro futebolista repetente, David Luiz. Em sexto lugar está o músico brasileiro MC Kevinho, depois o político norte-americano Bernie Sanders, a cantora brasileira Karol Conká, a modelo Linda Evangelista e a lsiat encerra com a cantora e compositora norte-americana Olivia Rodrigo.