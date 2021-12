O antigo diretor do Museu Arqueológico do Fundão João Mendes Rosa, de 53 anos, e responsável pela Divisão de Cultura e Artes da Câmara de Oeiras morreu na terça-feira, anunciou esta quarta-feira a Câmara do Fundão que manifestou pesar.

“O município do Fundão manifesta publicamente o pesar pelo falecimento, aos 53 anos, de João Mendes Rosa, antigo diretor do Museu Arqueológico Municipal José Monteiro”, refere uma nota de pesar da autarquia do distrito de Castelo Branco.

De acordo com a mesma nota, João Mendes Rosa nasceu na Guarda, em 14 de fevereiro de 1968, licenciou-se em História/Arqueologia e em Artes Visuais, sendo ainda mestre em Arqueologia/Epigrafia Latina.

Ensaísta, ficcionista, poeta, dramaturgo, historiador, museólogo, arqueólogo e artista plástico, publicou ao longo dos anos mais de 30 livros, cujas áreas disciplinares passam pela poesia, romance, crónica, ensaio, investigação, paleografia, estudos arqueológicos, entre outros”, adianta a Câmara do Fundão, liderada por Paulo Fernandes.

Segundo a autarquia, João Mendes Rosa “foi diretor do Museu Arqueológico Municipal José Monteiro, entre 2007 e 2015”.

Entre 2016 e 2020 foi diretor do Museu Regional da Guarda e, “desde junho de 2020, dirigia a Divisão de Cultura e Artes da Câmara Municipal de Oeiras”, no distrito de Lisboa.

“Foi, ainda, coordenador editorial e científico da revista de temática história Ebvrobriga, cujo conselho editorial é constituído por investigadores de Espanha e Portugal”, acrescenta a nota de pesar, na qual o município do Fundão “apresenta sentidas condolências à família e amigos”.