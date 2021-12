Rúben Amorim terá recusado a proposta de assumir o projeto do RB Leipzig, formação da Bundesliga que se qualificou esta terça-feira para o playoff da Liga Europa no grupo que tinha Manchester City e PSG e que tem sido uma das desilusões da temporada na Liga alemã. A informação foi avançada pelo jornalista Fabrizio Romano, que dá conta do nome do provável sucessor de Jesse Marsch na equipa.

Negotiations at final stages for Domenico Tedesco to be named as new RB Leipzig manager after Jesse Marsch. He’s prepared to accept – now matter of details. ???????????????????? #RBLeipzig

Rúben Amorim didn’t want to leave Sporting – same for Roger Schmidt with PSV.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2021