A Rússia enviou esta quarta-feira o multimilionário japonês Yusaku Maezeva e respetivo assistente Yozo Hiramo para a Estação Espacial Internacional (EEI), voltando a promover o turismo espacial ao fim de 12 anos.

Tal como estava previsto, a Soyuz MS-20 partiu do cosmódromo de Baikonour, na estepe cazaque, às 7h38 TMG (mesma hora em Lisboa), com os dois turistas e com o comandante da nave, o cosmonauta Alexandr Misurkin. Pouco minutos depois, a nave separou-se do foguete de propulsão e continuou o voo até à estação orbital.

Trata-se da primeira vez que dois turistas espaciais viajam na mesma nave espacial para a EEI desde 2009, quando o canadiano Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil, entrou pela última vez na estação orbital. Maezawa, 46 anos, e Hirano ficarão 12 dias na estação.

O assistente do empresário, o trigésimo homem mais rico do Japão, segundo a lista da Forbes, vai filmar a aventura de Maezawa, que contará as suas impressões no espaço no seu canal privado no YouTube. A nave irá acoplar ao módulo Poisk da EEI da Rússia depois de completar quatro órbitas e seis horas de voo.

A bordo seguem também 162 quilos de carga, entre materiais para experiências, produtos de higiene, rações alimentares e 13 quilogramas de frutas frescas, além de cartas e presentes de amigos e familiares para os que já habitam a EEI.

Duas horas após acoplar, os portões serão abertos e os três tripulantes serão recebidos pelos atuais inquilinos da plataforma orbital internacional, os cosmonautas Anton Skaplerov e Piotr Dubrov, os astronautas da NASA Mark Vande Hei, Raja Chari, Tom Marshburn e Kayla Barron, como bem como o da Agência Espacial Europeia (ESA), Matthias Maurer.

O empresário japonês e o assistente começaram a treinar para voar no verão. “Treinamos durante 100 dias”, afirmou terça-feira Maezawa numa conferência de imprensa, acrescentando que terá “100 tarefas” uma vez na plataforma orbital, cujo cumprimento irá dando conta ao público no YouTube.

Maezawa indicou que a primeira coisa que fará a bordo da ISS é “ir à casa de banho”. “O voo vai ser muito longo e é com certeza a primeira coisa que quereremos fazer”, explicou.